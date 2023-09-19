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بدء فتح مسارات في سوسة المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 01:00 مساء
بدء فتح مسارات في سوسة المتضررة جراء «دانيال»
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
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أعلنت بلدية سوسة، اليوم الثلاثاء، بدء فتح مسارات الطرق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي خلفت دمارا واسعا في المنطقة الشرقية.

وأشرفت إدارة المشروعات في البلدية على أعمال شركة إعمار ليبيا القابضة، المكلفة من جهاز الإسكان والمرافق ببدء فتح المسارات بالمخططين الغرب والشرقي للمدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الأعمال تضمنت تهيئة أولية للطرق ومن ثم ستستكمل خطوات الرصف الأخرى.

أضرار العاصفة «دانيال»
وضربت العاصفة «دانيال» المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي، مخلفة دمارا وأضرارا واسعة، خصوصا في مدينة درنة التي تركزت فيها عمليات الإنقاذ. كما تسببت العاصفة في خسائر كبيرة بمدينتي البيضاء وسوسة.

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ويوم الخميس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال جثث مجهولة الهوية بمدينة سوسة شرق ليبيا، داعية الأهالي إلى التواصل مع فريق الاستفسار والإبلاغ عن المفقودين.

فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
فتح المسارات في مدينة سوسة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 19 سبتمبر 2023. (صفحة البلدية على فيسبوك)
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