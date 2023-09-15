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فريق إنقاذ من «ريبسول» الإسبانية يباشر عملياته في سوسة والوردية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 02:00 مساء
فريق إنقاذ من «ريبسول» الإسبانية يباشر عملياته في سوسة والوردية
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله إلى إحدى مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء «دانيال»، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
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باشر فريق من شركة «ريبسول» النفطية الإسبانية عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الوردية وسوسة، وباقي مدن الجبل الأخضر التي لم تصلها المساعدات، فور  وصوله مطار الأبرق اليوم الجمعة.

ويضم الفريق 20 فردا من الخبراء في عمليات الإنقاذ بمعداتهم وحفارتهم وأجهزتهم، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أضرار العاصفة «دانيال»
ضربت العاصفة «دانيال» المنطقة الشرقية الأحد الماضي، مخلفة دمارا وأضرارا واسعيين، خصوصا في مدينة درنة التي تركزت فيها عمليات الإنقاذ. كما تسببت العاصفة في خسائر كبيرة بمدينتي البيضاء وسوسة.

وتعد شركة «ريبسول» من الشركاء الأجانب لمؤسسة النفط، حيث تعملان إلى جانب شركة «أكاكوس» على تشغيل حقل الشرارة في حوض مرزق، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله إلى إحدى مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء «دانيال»، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله إلى إحدى مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء «دانيال»، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
فريق إنقاذ شركة «ريبسول» الإسبانية لدى وصوله مطار الأبرق، 15 سبتمبر 2023. (مؤسسةا لنفط)
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