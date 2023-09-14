انتشال جثث مجهولة الهوية بمدينة سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الخميس، انتشال جثث مجهولة الهوية بمدينة سوسة، شرق ليبيا، داعية الأهالي بالتواصل مع الفريق للاستفسار والإبلاغ عن المفقودين.

وأضافت في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فريق الهيئة أخد عينات مرجعية من الجثث، وسيجرى إحالتها الى إدارة المختبرات للعمل عليها، فيما جرى دفن الجثامين بطريقة شرعية.

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وفي سياق متصل، قالت الهيئة إنها انتشلت 4 جثامين من مبنى سكني منهار في مجرى الوادي بمدينة درنة.