سلطنة عمان ترسل طائرة مساعدات لشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مطار بنينا الدولي، اليوم الإثنين، طائرة تحمل شحنة مساعدات إنسانية قادمة من سلطنة عمان.

قال الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد سعيد الورفلي، الشحنة تضمنت معدات ومضخات لشفط المياه وأدوية ومستلزمات إيوائية، تمثلت في خيام، وبطاطين، ووسائد، وأوانٍ، ومواد غذائية، وجالونات، بحسب وكالة الأنباء الليبية وال.

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وأعرب رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية عن شكره لسلطنة عمان، لمواقفهم الإنسانية تجاه الشعب الليبي في التغلب على كارثة دانيال.

وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا ببنغازي، بينما تقوم فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية بأعمال البحث بالمناطق التي ضربها الإعصار المتوسطي «دانيال».

طائرة تحمل مساعدات من سلطنة عمان وصلت مطار بنينا الدولي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وال)