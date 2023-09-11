شاهد في «تغطية خاصة»: إعصار «دانيال».. الخسائر والتكاليف

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الإثنين، تغطيتها الخاصة لتطورات إعصار «دانيال» الذي ضرب المنطقة الشرقية، مخلفًا خسائر بشرية ومادية هائلة، وسط إعلان درنة «مدينة منكوبة»، باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة، وبطة.

ولا تزال أعداد الضحايا والمفقودين في تزايد، جراء صعوبة عمليات البحث والإنقاذ، نتيجة الأضرار الكارثية التي خلفتها السيول، حيث جرفت مناطق بالكامل، وألقت بجثث في البحر، في حين جمع مواطنون ومتطوعون مئات الجثث من شوارع مدينة درنة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

في حلقة المساء من التغطية الخاصة، تركز قناة الوسط على الخسائر المادية التي خلفها الإعصار والتكاليف المتوقعة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وذلك في نقاش مع الباحث في الاقتصاد والتنمية محمد الصافي، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، والمهندس الميكانيكي سلمان البرعصي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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