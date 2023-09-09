مجموعة العشرين تدين «استخدام القوة» في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية

القاهرة - بوابة الوسط

دان قادة مجموعة العشرين، اليوم السبت، «استخدام القوة» في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكنهم لم يذكروا روسيا على وجه التحديد، وذلك في بيان جماعي خلال فعاليات قمتهم المنعقدة في العاصمة الهندية.

وجاء في التنبيه الجماعي الذي ألقاه بالإنابة، رئيس وزراء الدولة المُضيفة للدورة الحالية من القمة، ناريندرا مودي: «فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد»، وذلك من دون أن يذكر تحديدًا الهجوم الروسي على هذا البلد بعدما ندد به في البيان الصادر العام 2022 في بالي.



ضغوط على نيودلهي



صرحت الخارجية الروسية، أمس الجمعة، بأن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطًا على الهند، لـ«تضمين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا في البيان الختامي لقمة العشرين».

وتنعقد مجموعة العشرين في نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة، تلقت تسع دول أخرى: بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها.

ويمثّل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

