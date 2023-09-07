عبدالهادي الحويج يدعو اليونان إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، أثينا إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا، وذلك خلال استقباله في مكتبه ظهر اليوم الخميس، القنصل اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلوس.

وأكد الحويج خلال اللقاء «على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي»، مشددًا على أهمية تدشين الخط البحري إلى موانئ بنغازي ودرنة وطبرق، «لتقوية وتسهيل حركة التجارة والأعمال بين شركات البلدين»، وفق ما نشرته وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

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ولفت الحويج كذلك إلى أهمية إقامة مشاريع توأمة بين البلديات والجامعات والمستشفيات في القطاعين العام والخاص في البلدين، داعيًا اليونان إلى «تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين سواءً لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل أو السياحة سواءً إصدار تأشيرة أوروبية (شنغن) أو التأشيرة المحلية الوطنية اليونانية»، بالإضافة إلى «إقامة مركز ثقافي ومشاريع وأسابيع ثقافية مشتركة بين البلدين».

وأشار وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على الميزان التجاري والاقتصادي، خاصةً أن العلاقات الليبية - اليونانية «تناهز الـ 70 عامًا وهي علاقات تاريخية وصداقة وشراكة وتعاون بين البلدين».

لقاء عبدالهادي الحويج مع القنصل اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلوس، الخميس 7 سبتمبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع القنصل اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلوس، الخميس 7 سبتمبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع القنصل اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلوس، الخميس 7 سبتمبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)