عبدالهادي الحويج يبحث مع الرئيس الأوغندي مستجدات الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الوزير المفوض بالشؤون الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مستجدات أزمة الانسداد السياسي في ليبيا وسبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الرئيس الأوغندي استقبل الحويج، أمس السبت، بالقصر الرئاسي في كامبالا. وأوضح البيان أن اللقاء تناول مستجدات الأزمة السياسية الليبية، وسبل تعزيز التواصل الخارجي بين البلدين في جميع المجالات.

ونقل الحويج تحيات رئيس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إلى الرئيس الأوغندي، كما نقل له اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم شعبيهما، وفق البيان.

عبدالهادي الحويج التقى وفدا إيطاليا سابقا

وقبل يومين، اجتمع الحويج مع المجلس الإيطالي لسفارة إيطاليا لدى ليبيا، وبحثا الاستعدادات لعقد منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».