  • Alwasat News
Atwasat

عبدالهادي الحويج يبحث مع الرئيس الأوغندي مستجدات الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 11:31 صباحا
عبدالهادي الحويج يبحث مع الرئيس الأوغندي مستجدات الأزمة الليبية
عبدالهادي الحويج مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني 20 أغسطس2023 (المركز الإعلامي لحكومة حماد)
alwasat radio

بحث الوزير المفوض بالشؤون الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مستجدات أزمة الانسداد السياسي في ليبيا وسبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الرئيس الأوغندي استقبل الحويج، أمس السبت، بالقصر الرئاسي في كامبالا. وأوضح البيان أن اللقاء تناول مستجدات الأزمة السياسية الليبية، وسبل تعزيز التواصل الخارجي بين البلدين في جميع المجالات.

ونقل الحويج تحيات رئيس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إلى الرئيس الأوغندي، كما نقل له اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم شعبيهما، وفق البيان.

عبدالهادي الحويج التقى وفدا إيطاليا سابقا
وقبل يومين، اجتمع الحويج مع المجلس الإيطالي لسفارة إيطاليا لدى ليبيا، وبحثا الاستعدادات لعقد منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الزيارة الثانية للحويج إلى أوغندا
وتعد زيارة الحويج إلى أوغندا  الثانية لكنها الأولى له كمسؤول ملف الشؤون الخارجية بحكومة حماد؛ إذ سبق وأن زار الحويج أوغندا في ديسمبر الماضي وكان رئيسًا لحركة المستقبل الليبية آنذاك، والتقى نائبة رئيس جمهورية أوغندا جيسيكا أبولو، وبحث معها الأزمة الليبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.
ومن جهتها أعربت جيسيكا خلال اللقاء، عن استعداد بلادها من خلال الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمساهمة في حل الأزمة الليبية، والتي باستمرارها تتأثر الدول الأفريقية كافة، وأهمية وضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مديرية أمن بنغازي تستعيد أغنامًا سرقت وهربت إلى مصراتة
مديرية أمن بنغازي تستعيد أغنامًا سرقت وهربت إلى مصراتة
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار ...
الإسعاف الطائر يواصل تلقي استغاثات مصابي أحداث طرابلس
الإسعاف الطائر يواصل تلقي استغاثات مصابي أحداث طرابلس
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات ...
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
العمل: حملة تفتيش واسعة على العمالة الوافدة الأسبوع القادم
العمل: حملة تفتيش واسعة على العمالة الوافدة الأسبوع القادم...
المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة
المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة...
«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة
«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة...
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»...
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات ......
المزيد