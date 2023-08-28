عبدالهادي الحويج للقنصل الفلسطيني ببنغازي: ما قامت به حكومة الدبيبة لا يمثل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع القنصل الفلسطيني في بنغازي عماد العتيلي، أن ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ولقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» في روما تصرف «لا يمثل الحكومة المنتخبة من مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد للبلاد، ولا يمثل الشعب الليبي ومبادئه الوطنية والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق»، وفق ما نشرته وزارته عبر صفحتها على «فيسبوك».

الموقف من لقاء المنقوش وكوهين

واستقبل الحويج، صباح اليوم، القنصل الفلسطيني عماد العتيلي بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي لإيضاح موقف الحكومة المكلفة من مجلس النواب الرسمي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما قامت به المنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهن، الذي أثار ردود فعل غاضبة في ليبيا.

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وأكد الحويج خلال اللقاء على دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب وموقفها الثابت تجاه وحدة الصف الفلسطيني، لافتًا إلى أن «الحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة من أساسيات السياسة الخارجية الليبية».

رفع علم فلسطين بمبنى وزارة الخارجية في بنغازي

وأضافت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن القنصل الفلسطيني أبلغ الحويج تحيات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مؤكدًا أن «رسالة الشعب الليبي كانت واضحة منذ اللحظات الأولى في رفضه لأي تعامل مع الكيان الإسرائيلي»، معربًا عن امتنانه «للموقف الوطني» للحكومة المكلفة من مجلس النواب وشعبها الأبي، مثمنًا عاليًا وقوفها والشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى رفع العلم الفلسطيني على سارية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي في رسالة رمزية للتأكيد على أن «القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل شعب الجبارين هما من أولويات السياسة الخارجية الليبية» وفق الوزارة.

لقاء الحويج مع القنصل الفلسطيني في بنغازي. الإثنين 28 أغسطس 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء الحويج مع القنصل الفلسطيني في بنغازي. الإثنين 28 أغسطس 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

رفع علم فلسطين بمبنى وزارة الخارجية في بنغازي. الإثنين 28 أغسطس 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)