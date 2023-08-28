الخارجية الإسرائيلية تنفي تسريب الأنباء عن لقاء كوهين والمنقوش

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ قليل بيانا مقتضبا نفت فيه أن يكون وزير الخارجية إيلي كوهين مصدر تسريب الأنباء بشأن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش.

وأكد البيان، كما نقلت جريدة «تايمز أوف إسرائيل»، أن تسريب معلومات بشأن اجتماع كوهين والمنقوش، الذي انعقد في إيطاليا الأسبوع الماضي، لم يكن مصدره وزير الخارجية نفسه. وجاء في البيان: «وزير الخارجية ووزارة الخارجية ملتزمون بتوسيع دائرة العلاقات الخارجية لإسرائيل.. التسريب بشأن الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية لم يخرج من وزارة الخارجية أو مكتب وزير الخارجية».



جدل في ليبيا وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر دبلوماسي إسرائيلي لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن تل أبيب قررت كشف الاجتماع قبل أيام من الموعد المقرر بسبب تسريب تفاصيله إلى وسائل الإعلام. وأثار كشف اللقاء حالة من الجدل داخل ليبيا وإسرائيل، وتسبب في وقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

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لكن جريدة «يديعوت أحرونوت» ذكرت أن اللقاء سبقه «محادثات بين كبار المسؤولين في الطرفين، بما في ذلك وزيرة الخارجية نفسها»، مضيفة أن «مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا وجود اتفاق مسبق وتنسيق على أعلى المستويات» قبل عقد لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.