سفير فلسطين في طرابلس: الدبيبة زارنا وأكد موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية وأعلن إقالة المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة زارهم بمقر السفارة في العاصمة طرابلس «وأكد موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية»، وأعلن إقالة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وفق تصريح نقلته وكالة أنباء «الأناضول».

واندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني، وذلك على خلفية الكشف عن لقاء جمع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين.

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وأضاف السفير الفلسطيني في تصريحه لوكالة «الأناضول» أن «الشعب الليبي أثبت عروبته وانتماءه للقضية الفلسطينية من خلال رفضه التطبيع مع إسرائيل»، وذلك تعليقًا على زيارة الدبيبة والاحتجاجات الشعبية الرافضة للتطبيع التي شهدتها المدن الليبية منذ مساء أمس الأحد.