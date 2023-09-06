ملاحظات ليبية حول وثيقة أفريقية عن استخدام وسائل الإعلام الرقمية في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قدم ممثل عن ليبيا ملاحظات حول وثيقة أفريقية مقدمة بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية في الانتخابات داخل القارة، مشيرا إلى تجربة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا المجال.

وشارك وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع «وثيقة المبادئ والإرشادات لاستخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات بأفريقيا»، وذلك ضمن أعمال ملتقى رابطة الاتحاد الأفريقي للإدارات الانتخابية (AAEA)، الذي انعقد اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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ومثّل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الملتقى الأفريقي عضوا مجلسها: عبدالحكيم بلخير وأبوبكر مردة، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المفوضية إن بلخير «قدم جملة من الملاحظات التي أبدتها المفوضية حول مشروع الوثيقة المقدم للمناقشة»، مشيراً إلى «تجربة المفوضية، والخطط والإستراتيجيات التي اتبعتها في التعامل مع وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المشترك، للوصول إلى أعلى المعايير المهنية في إجراء العمليات الانتخابية».

وفد المفوضية المشارك في ملتقى رابطة الاتحاد الأفريقي للإدارات الانتخابية بأديس أبابا، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)