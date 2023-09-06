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باتيلي: مستعدون لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 08:32 مساء
باتيلي: مستعدون لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات
لقاء باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
alwasat radio

جدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم «الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس»، عقب عودته إلى طرابلس من زيارة ميدانية إلى بلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب العاصمة، اليوم الأربعاء، حيث التقى هناك شخصيات سياسية وقيادات اجتماعية وأمنية ونقابية ونشطاء.

اجتماع باتيلي في العزيزية
وصف باتيلي زيارته مدينة العزيزية بأنها كانت «مثمرة»، وحظي خلالها بـ«استقبال حار من قِبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون».

- باتيلي في العزيزية للقاء قيادات أمنية وعسكرية

وأضاف: «خلال اللقاء، أعرب الجميع عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام».

تسوية سياسية شاملة
قال باتيلي: «جددت تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».

تأتي زيارة باتيلي العزيزية في سياق اتصالاته المكثفة التي تعهد بها أمام مجلس الأمن الدولي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية المتعثرة التي تتطلع الأمم المتحدة والليبيون إلى أن تتوج بانتخابات، يتعين أن تتفق الأطراف الرئيسية على أطرها الدستورية والتشريعية المنظمة.

لقاء باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
استقبال باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
استقبال باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
استقبال باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
استقبال باتيلي في العزيزية، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
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