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باتيلي في العزيزية للقاء قيادات أمنية وعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 12:10 مساء
باتيلي في العزيزية للقاء قيادات أمنية وعسكرية
باتيلي في لقاء مع قيادات أمنية وعسكرية في مقر المجلس التسييري لبلدية العزيزية، 6 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للمجلس التسييري)
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وصل مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي بلدية العزيزية صباح اليوم الأربعاء، وفق مكتب إعلام المجلس التسييري للبلدية.

باتيلي في العزيزية
وأوضح منشور مقتضب لمكتب الإعلام بالبلدية أن زيارة باتيلي إلى العزيزية جاءت «للقاء القيادات الأمنية والعسكرية وعمداء منطقة الجفارة»، دون توضيح مزيد التفاصيل.  ونشر المجلس التسييري للبلدية صورًا لباتيلي خلال لقاء بمقر المجلس.

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وخلال الأيام الماضية عقد باتيلي سلسلة لقاءات مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتناولت جميعها سبل دعم جهود تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

باتيلي في لقاء مع قيادات أمنية وعسكرية في مقر المجلس التسييري لبلدية العزيزية، 6 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للمجلس التسييري)
باتيلي في لقاء مع قيادات أمنية وعسكرية في مقر المجلس التسييري لبلدية العزيزية، 6 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للمجلس التسييري)
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