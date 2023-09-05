  • Alwasat News
Atwasat

النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون المالي للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 05:08 مساء
النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون المالي للدولة
جلسة سابقة لمجلس النواب في بنغازي. (أرشيفية: مجلس النواب)
alwasat radio

قال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب إقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2023 المقدمة من حكومة أسامة حماد، إن «أوجه صرف الميزانية ستكون موحدةً على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي»، معتبرًا أن «أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي للدولة».

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، جاء فيه أن «مجلس النواب أقر ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري 2023، وبملاحظات الأعضاء عقب توحيد المصرف المركزي».

واعتبر مجلس النواب في البيان أن «أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) يعد إهدارًا للمال العام وتجاوزًا للقانون المالي للدولة، وأمرًا مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة».
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال جلسة المجلس  بحضور النائبين الأول والثاني للرئيس.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة المغلقة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، المُقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وفق تصريح بليحق.

مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من حكومة حماد
المركزي ينهي سنوات الانقسام
وأنهى البنك المركزي 9 سنوات من الانقسام عقب 19 شهرًا من الاجتماعات غير المنتظمة، والانقسامات الواضحة مرة والمستترة مرات، بإعلانه توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع عُقِد في 20 أغسطس الماضي بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة.
وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة محليًا ودوليًا؛ إذ اعتبر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة»، في حين حث المجلس الرئاسي إدارة المصرف على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام» وثمَّن بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستُجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، بينما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إن توحيد مصرف ليبيا المركزي جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالخطوة، خلال جلسة تشاورية عقدت الثلاثاء الماضي، حول تطورات الوضع السياسي الليبي، وسبل إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي يتابع سير العمل بمشاريع الطريق الساحلي والطرق الفرعية
اللافي يتابع سير العمل بمشاريع الطريق الساحلي والطرق الفرعية
النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون المالي للدولة
النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون ...
تواصل إتلاف 200 حاوية تحتوي على شحنة أرز فاسد في ميناء طرابلس
تواصل إتلاف 200 حاوية تحتوي على شحنة أرز فاسد في ميناء طرابلس
المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم التاريخي عن أفريقيا
المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم التاريخي عن ...
الكوني يحث الاتحاد الأوروبي على مضاعفة جهوده لدعم استقرار منطقة الصحراء
الكوني يحث الاتحاد الأوروبي على مضاعفة جهوده لدعم استقرار منطقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
الكوني: ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ممثلة في الرئيس محمد بازوم
الكوني: ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ممثلة في الرئيس محمد ......
مديرية أمن طرابلس: إحالة 114 متهمًا إلى النيابة العامة خلال يومين
مديرية أمن طرابلس: إحالة 114 متهمًا إلى النيابة العامة خلال ......
التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011
التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011...
الكوني يحث الاتحاد الأوروبي على مضاعفة جهوده لدعم استقرار منطقة الصحراء
الكوني يحث الاتحاد الأوروبي على مضاعفة جهوده لدعم استقرار ......
المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم التاريخي عن أفريقيا
المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم ......
المزيد