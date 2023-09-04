دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، عن دفن 9 جثث تعود لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري، وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من الجهات المختصة.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن متطوعين من فريق الطوارئ بالجمعية «قاموا مساء الأحد بدفن تسع جثث بمقبرة الهواري لم يجر المناشدة عن إحداهن منذُ فترات طويلة لا تقل عن ستة أشهر بعضها مجهول الهوية ولم يجر التعرف عليها، والبعض الآخر جرى التعرف عليها وهي من جنسيات أجنبية».

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وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ إذن من النيابة العامة في بنغازي، عقب تكليف رسمي للجمعية لاستلام الجثامين من مستشفى الجلاء للجراح والحوادث ودفنها، مشيرة إلى أن هذا العمل جاء بمساندة كل من مستشفى الجلاء، ومركز شرطة الحدائق، وجهاز الحرس البلدي، والتمركزات الأمنية، ووكيل النيابة بمحكمة جنوب بنغازي.

دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي، الأحد 3 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي)

دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي، الأحد 3 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي)

دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي، الأحد 3 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي)

دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي، الأحد 3 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي)

دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي، الأحد 3 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي)