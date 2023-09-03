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المقريف: ملتزمون بعام دراسي «مثالي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 11:09 صباحا
المقريف: ملتزمون بعام دراسي «مثالي»
طالب في فصل دراسي بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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أكد وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقرّيف، التزام الوزارة بانتظام العام الدراسي الجدِيد في موعده الذي أعلنه بقرار 1046 لسنة 2023. وقال: «سنلتزم بكل ما جاء في القرار، ليكون عاماً مثالياً كسابقه»، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأحد.

وانتظم 2.5 مليون تلميذ وطالب في كامِل التُّراب الليبي بمدارسهم مع بداية العام الدراسي 2023-2024، اليوم الأحد.

وبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي مليونا و982 ألفا و422 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي 363 ألفا و246 تلميذا وتلميذة. وسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسات تعليمية.

توفير الكتاب المدرسي
أشار المقريف إلى جهود الوزارة في توفير الكتاب المدرسي دون أي تأخير، مثمناً دور أولياء الأمور، لما يبذلونه من جهد من أجل جاهزية أبنائهم للعام الدراسي الجدِيد، ومؤكدا دورهم المهم في العملية التعليمية.

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بدأت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، توزيع صكوك الموازنة التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال التلامِيذ والطلاب، إذ خصصت أوجه إنفاق الموازنة في النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الاِمتحانات.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والديني والشهادات العامة، والتي تتألف من 28 أسبوعاً.

طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طالب يتسلم الكتب الدراسية بأحد المدارس الليبية، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور الصباح، 3 سبتمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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