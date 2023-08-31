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مفوضية الانتخابات تطلق برنامجا لبناء قدرات الشباب بالإدارات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 09:10 مساء
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجا لبناء قدرات الشباب بالإدارات الانتخابية
تعليق الصورة_ الاجتماع التحضيري الأول للجنة المُشرفة على إقامة البرنامج التدريبي 31 أغسطس2023 (فيسبوك)
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن إطلاق برنامج إقليمي يستهدف بناء قدرات الشباب داخل الإدارات الانتخابية، ودعم العمل التطوعي لتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية، بالتعاون مع الشبكة العربية للشباب، موضحة بدء البرنامج اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية في ييان: إنها عقدت اليوم الاجتماع التحضيري الأول للجنة المُشرفة على إقامة البرنامج التدريبي الذي يأتي تحت عنوان «تطوع في الانتخابات» موضحة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية تمكين الشباب.

وحسب البيان، حضر الاجتماع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية محمد قحيص، واللجنة التحضيرية المشرفة على البرنامج، فيما شارك رئيس الشبكة العربية للشباب على الجنيدي وممثلون عن الشبكة افتراضيًا عبر تطبيق «زووم».
وبحث الاجتماع أنشطة التدريب الإقليمي المتخصص في البرنامج، والترتيبات الإدارية واللوجستية، إضافة إلى أجندة التدريب المقترحة.

تعليق الصورة_ الاجتماع التحضيري الأول للجنة المُشرفة على إقامة البرنامج التدريبي 31 أغسطس2023 (فيسبوك)
تعليق الصورة_ الاجتماع التحضيري الأول للجنة المُشرفة على إقامة البرنامج التدريبي 31 أغسطس2023 (فيسبوك)
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