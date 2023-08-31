استرجاع سيارة مسروقة منذ 8 سنوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، ضبط سيارة «تويوتا هايلوكس» بجزيرة النبراس في العاصمة، تبين أنها مسروقة منذ ثماني سنوات.

وتمكنت إحدى دوريات قسم مباحث المرور من ضبط السيارة وبالتواصل مع منظومة الاستعلام الأمني تبين أنها مسروقة منذ ثماني سنوات ومطلوبة لمركز شرطة طريق المطار، وفق بيان مقتضب صدر عن المديرية.

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وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن السيارة المسروقة وإحالتها إلى مركز شرطة طريق المطار من حيث الاختصاص.