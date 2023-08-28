أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 28 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية استقرارًا مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.18 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.57 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الأحد، وبقي سعر الجنيه الإسترليني أيضًا عند 6.45 دينار.

- استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 27 أغسطس 2023)

كما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.