استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 27 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، عند 5.18 دينار، دون تغيير عما أغلقت عليه السوق أمس السبت.

وكذلك، استقر سعر صرف اليورو عند 5.57 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.45 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (27 أغسطس 2023)

ولم يشهد سعر صرف الليرة التركية أي تغيير، إذ سجلت 0.19 دينار، وأيضًا الدينار التونسي الذي استقر عند 1.64 دينار ليبي، وهي أسعار الصرف ذاتها في ختام تعاملات السبت.