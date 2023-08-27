عميد أبوسليم يرحب مبدئيًا بإنشاء سكن عمالي بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي ترحيبه «مبدئيًا» بإنشاء سكن عمالي في البلدية، وهو مشروع تخطط وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتنفيذه للقضاء على ظاهرة وجود العمالة الوافدة بالمناطق السكنية.

وعقد مدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل، ومدير مكتب العمل والتأهيل طرابلس، ورؤساء تفتيش العمل ببلديتي أبوسليم وطرابلس، اليوم الأحد، اجتماعًا بمكتب عميد بلدية أبوسليم، لبحث إنشاء سكن عمالي ببلدية أبوسليم، بحسب ما نشرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «إنشاء السكن العمالي ببلدية أبوسليم»، وذلك «في إطار تنظيم العمالة الوافدة»، مضيفة أن عميد بلدية أبوسليم «رحب بالأمر مبدئيًا وأبدى استعداده للتعاون لإنجاح هذا المشروع للقضاء على ظاهرة العمالة الوافدة الموجودة في الأحياء السكنية والشوارع العامة».

اجتماع مسؤولي وزارة العمل مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 27 أغسطس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)