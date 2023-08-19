«الكهرباء»: إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها ضمن استراتيجية كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشبكة العامة للكهرباء، اليوم السبت، بدء أعمال إنارة مدينة مسلاتة وصيانة شبكاتها الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية كاملة لتطوير البنى التحتية في البلاد.

وقالت الشركة في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إدارة التركيبات العامة في مدينة طرابلس، بدأت اليوم صيانة وتجديد شبكة الإنارة في مدينة مسلاتة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للكهرباء على مستوى البلاد.

وأضاف البيان أن أعمال الصيانة بمدينة مسلاتة شملت إجراء صيانة لأعمدة الإنارة والكابلات المغذية للمدينة وتركيب مصابيح بالشوارع الرئيسة بها، موضحا أن ذلك بهدف تطوير البنية التحتية بالمدينة والحفاظ على السلامة العامة لمواطنيها. وأكد البيان أن حملة الإنارة التي تنفذها الشركة ستتواصل لتشمل كل المدن والمناطق الليبية.

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إصلاحات في شبكة الكهرباء بأجدابيا ودرنة وسرت

وقبل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح الأعطال ودعم الشبكة العامة في عدد من المواقع بمدن درنة وأجدابيا وسرت، بهدف تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية بها.

تركيب أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب

وذلك إضافة إلى استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف»، حيث جرى فك وتركيب ملحقات الأسلاك وتنفيذ الخط شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، وتتمثل أهميته في نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

جانب من أعمال إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها (الشركة العامة للكهرباء)