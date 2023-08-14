دورة تدريبية لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة في رقدالين

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مكتب مفوضية المجتمع المدني برقدالين دورة تدريبية شاملة لاضطرابات النطق واللغة عند الأطفال تحت شعار «لا مستحيل مع الإرادة للأطفال ذوي الإعاقة»، تحت إشراف منظمة الصداقة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.

تستهدف الدورة التي تستمر حتى الخميس المقبل 42 متدربة من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدربات بمراكز ومدارس شريحة ذوي الإعاقة وخريجي الدفعة الأولى التربية الخاصة من كلية التربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).

محاضرات خاصة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة

وأوضحت مديرة مكتب المجتمع لمدني برقدالين الدكتورة غزالة مصباح الحناشي للوكالة أن الدورة قُدمت خلالها المحاضرات والدروس التدريبية التي تناولت مدخل التربية الخاصة بكل تفرعاتها العقلية والذهنية والنطق ومتلازمة داون والتوحد، والتعريف بالأسباب لإصابات الأطفال والظروف والعوامل المسببة للإصابة بهذه الإعاقات وكيفية الوقاية منها.

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شهدت الدورة التي يحتضنها المعهد العالي للعلوم والتقنية حضورًا كبيرًا لأهالي الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الجهات الرسمية والاجتماعية، ورغبتهم في الاطلاع على الجوانب العلمية والعملية لكيفية التعامل مع هذه الشريحة ودمجها في المجتمع، وفقا للحناشي.

وأشارت مديرة مكتب المجتمع المدني برقدالين إلى أن الدورة التدريبية الشاملة تقدمها نخبة من المتخصصات في علوم التربية الخاصة وعلم النفس.