الكوني يحث على توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، القيادات النسائية على ضرورة العمل على توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا في الداخل والخارج، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقى الكوني بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة المرأة بمجلس النواب انتصار شنيب، وعضوة المجلس أسما الخوجة، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي: إن الكوني «حث خلال اللقاء النساء على ضرورة توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا في الداخل والخارج، ليكون لنساء ليبيا حضورهن الفاعل في المحافل الدولية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحاضرات عبرن بدورهن عن ثقتهن في دعم المجلس الرئاسي للمرأة الليبية في الداخل والخارج وإتاحة فرص متكافئة تتيح لهن المساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

الكوني خلال لقاء ممثلات عن منظمات المجتمع المدني، 9 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)

الكوني خلال لقاء ممثلات عن منظمات المجتمع المدني، 9 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)