افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال مركز «فرص» لتدريب وتأهيل المرأة في بلدية أبوسليم.

وشاركت الطرمال فريق الدعم النفسي الاجتماعي في ليبيا افتتاح المركز، الذي يعد الأول من نوعه لتقديم الدعم النفسي والاستشارات للمرأة، وفقا لما نشرته الوازرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويقدم مركز «فرص» عديد الخدمات التدريبية للنساء وكذلك الدعم النفسي لهن.

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تطوير قدرات القيادات النسائية

وأمس الإثنين، حضرت الطرمال برنامج رفع الكفاءة وتطوير قدرات القيادات النسائية بوزارات الداخلية والعمل والدفاع والتعليم في حكومة الوحدة.

كما أشرفت الطرمال على ملتقى جمع المهندسات الليبيات من مختلف مناطق ليبيا، والذي حضره رائدات في مجال الهندسة وأشرف على الحوارية المهندسة نادية رفعت والمهندسة إكرام باش إمام والدكتورة عائشة المنصوري.

عُرض خلال الملتقى التحديات ومناقشة العثرات والصعوبات التي تواجه المرأة الليبية في مهنة الهندسة، وسبل تذليلها وطرح الحلول، والخروج بتوصيات للعمل يعزز دورهن الفاعل في بناء الوطن.

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تفتتح مركزًا للتدريب، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تفتتح مركزًا للتدريب، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تفتتح مركزًا للتدريب، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تفتتح مركزًا للتدريب، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)