افتتاح فرع الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، أمس الجمعة فرع الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية ببلدية صبراتة.

تأتي تلك المشاركة في إطار دعم وتحفيز الشباب، للحفاظ على الموروث الشعبي، وتشجيعهم على الانخراط في مجال الفروسية، حسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الزني يمثّل ليبيا في اجتماع وزراء دول الجوار

في سياق آخر، مثَّل وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ليبيا في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان، الذي عقد في العاصمة التشادية (إنجامينا)، الإثنين 7 أغسطس الجاري، بمشاركة وزراء الخارجية.

-الزني يمثل ليبيا في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بتشاد

والتقى الزني، رفقة وزراء خارجية مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وإريتريا وجنوب السودان، عقب الاجتماع الأول لآلية دول الجوار على المستوى الوزاري، الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي. جاء هذا الاجتماع عقب قمة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، التي استضافتها القاهرة في 13 يوليو الماضي، لمناقشة الوضع في السودان، وبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة فيه.

وزير الشباب خلال افتتاح الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية بصبراتة.، 11 أغسطس (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

وزير الشباب خلال افتتاح الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية بصبراتة.، 11 أغسطس (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

وزير الشباب خلال افتتاح الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية بصبراتة.، 11 أغسطس (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)