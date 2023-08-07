الزني يمثل ليبيا في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بتشاد

القاهرة - بوابة الوسط

مثَّل وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، ليبيا في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان الذي عقد في العاصمة التشادية أنجامينا، اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء الخارجية.

والتقى الزني رفقة وزراء خارجية مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وإريتريا وجنوب السودان، عقب الاجتماع الأول لآلية دول الجوار على المستوى الوزاري، الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي.

يأتي هذا الاجتماع عقب قمة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة، في 13 يوليو الماضي، لمناقشة الوضع في السودان وبحث السبل لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

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وبحث وزراء خارجية دول جوار السودان في أنجامينا، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، وفق وزارة الخارجية المصرية.

ويهدف الاجتماع إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.

الزني مصافحا رئيس الفرتة الانقتالية في تشاد محمد إدريس ديبي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (الرئاسة التشادية)

وزير الخارجية التشادي مستقبلا الزني لدى وصوله أنجامينا، الإثنين 7 أغسطس 2023. (الإنترنت)