بليحق: ليس منطقيًا أن يحصل مرشح رئاسي على 90% من الجولة الأولى ويضطر لدخول إعادة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس أحال ملاحظانه على قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب إلى لجنة «6+6» «بعد اعتراض كبير على نقاط جوهرية منها إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول في جولتين» .

وأضاف بليحق، في مقابلة مع قناة «الحدث»، أذيعت الأربعاء، إنه من غير المنطقي أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسي على 90% في الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

لا أحقية لمجلس النواب في تعديل القوانين الانتخابية

وأشار إلى أن مجلس النواب ليس له الحق في تعديل مشروعات القوانين الواردة من لجنة «6+6»، مضيفًا أن المجلس يسعى إلى «تذليل الصعاب وتحقيق التوافق لكن التوافق الكامل بين كل الأطراف لن يتحقق، فالمطلوب هو التوافق حول المسألة الأساسية والجوهرية لإجراء انتخابات تقبل بها جميع الأطراف».

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ونوه الناطق باسم مجلس النواب إلى أن لجنة «6+6» هي المخولة بإعداد القوانين ثم تعيد مشروعات القوانين إلى المجلس لإصدارها، وذلك وفق ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأوائل يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.