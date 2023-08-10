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حكومة الدبيبة: 14 ألف عسكري شاركوا في الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 12:23 صباحا
حكومة الدبيبة: 14 ألف عسكري شاركوا في الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
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قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إن 14 ألف عسكري، بقوام 170 كردوسا «مثلت قطاعات الجيش الليبي كافة»، شاركوا في العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش.

ونشرت صفحة الحكومة على «فيسبوك» صورا للعروض العسكرية، بحضور كل من المجلس الرئاسي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية.

وقال الدبيبة، في كلمة له خلال الاحتفال، إن «زمن الحرب قد ولى»، مؤكدا أن «المواطن الليبي لن يرفع السلاح بعد الآن أمام أخيه الليبي»، وموضحا أن «أموال الشعب الليبي ستُصرف على التنمية والمِنح وحياة الشعب، وليس على قتله»، ومشددا على أن «معركة البناء والاستقرار هي معركتنا الأساسية الآن».

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الدبيبة: الشعب الليبي اختار طريق الانتخابات
أضاف الدبيبة: «الشعب الليبي اختار طريقه، وهي الانتخابات والاستقرار، وأثبتت السنوات أن غير هذا الطريق وهمُ»، مناشداً «جميع المواطنين أن يكونوا جيشاً موحداً من المدينة إلى القبيلة».

يذكر أن القيادة العامة أقامت احتفالية أخرى بذكرى تأسيس الجيش، أثنى خلالها المشير خليفة حفتر على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية، وانضباط وجاهزية كل وحداتها، حاثّا قادتها على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة، للرفع من كفاءاتهم، وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من متابعة العروض العسكرية في الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من العروض العسكرية خلال الاحتفال بذكر تأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
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