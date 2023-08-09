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بحضور المنفي والدبيبة.. انطلاق احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 06:32 مساء
بحضور المنفي والدبيبة.. انطلاق احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
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انطلقت مساء اليوم الأربعاء، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلًا في رئيسه محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

كما يشارك في الاحتفالية العسكرية كل من رئيس المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد وقادة الأركان والأسلحة وآمراء المناطق العسكرية للجيش الليبي.

- المنفي يُحيِّي العسكريين في ذكرى تأسيس الجيش الليبي ويثمن عزمهم لإعادة الأمن والسلام

وقبل انطلاق الحفل، حيَّا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، العسكريين بمناسبة حلول الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، مثمنًا جهودهم وعزمهم من أجل إعادة الأمن والسلام في كل ربوع ليبيا، وفق تدوينة كتبها عبر حسابه على منصة «إكس».

وبدأت الاحتفالية المقامة في ميدان الشهداء باستعراض كراديس القوات والأفرع الرئيسية للجيش الليبي ممثلة في القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية وكذلك الأكاديميات العسكرية وعناصر حرس الحدود والكتائب والوحدات التابعة للمناطق العسكرية.

من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
من احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023. (بث مباشر)
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