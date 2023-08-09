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المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لبناء جيش قوي بعيدا عن الجهوية والفئوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 08:10 مساء
المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لبناء جيش قوي بعيدا عن الجهوية والفئوية (فيديو)
محمد المنفي يتحدث في كلمة احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صورة مثبتة من الفيديو)
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قال رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، إن المجلس «يسعى لبناء جيش حديث قوي بعيدا عن الجهوية والفئوية».

وأضاف ، في كلمة خلال احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس: «إما وطن واحد بجيش واحد أو سنوات وأحقاب مقبلة من الحروب الأهلية، وضياع للمقدرات والحروب والتشظي الوطني»، داعيا إلى «الوحدة والتسامح، وبناء الوطن على خطى الأجداد».

وتابع في الكملة التي بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»: «هذه الذكرى تحية وفاء للجيش الليبي الذي نعتز به ونفاخر، وهو رمز وحدة الدولة وسياج مناعتها وصلابة قوتها، والمؤسسة الوطنية التي يلتف حولها الليبيون في كل وقت وحين».

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وشدد على أن «9 أغسطس (ذكرى تأسيس الجيش الليبي) مناسبة يجتمع فيها الليبيون، ليؤكدوا وحدتهم وإيمانهم بليبيا قوية موحدة مستقلة»، معربا عن «تقديره التضحيات التي بذلت في سبيل تراب ليبيا».

وقد انطلقت، مساء اليوم الأربعاء بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور المجلس الرئاسي، ممثلا في رئيسه محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

كما شارك في الاحتفالية العسكرية كل من رئيس المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، وقادة الأركان والأسلحة، وآمري المناطق العسكرية للجيش الليبي.

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