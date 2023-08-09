الدبيبة يوجه ثلاث رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ثلاث رسائل خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في الكملة التي بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»: «إنني أريد أن أوجه عبركم رسائل واضحة لا لبس فيها، أولا: أقول للجميع في الداخل والخارج زمن الحرب قد ولى بلا رجعة، ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه الليبي مرة أخرى أبدا».

الدبيبة: لن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى

ولفت إلى أن «فوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء، ولن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى، وسنصرف أموال الشعب على التنمية والمشاريع والمنح وبناء الجيش وعلى الشباب وربات البيوت والأمهات والمتقاعدين».

الدبيبة: أبناء المؤسسة العسكرية لن يكونوا أجندات خارجية

أما الرسالة الثانية، بحسب الدبيبة، فهي أن «معركة البناء والاستقرار هي المعركة الأساسية اليوم التي نبذل فيها جهدنا، ونتحمل فيها كل شيء، وأبناء المؤسسة العسكرية هم نواة هذا الاستقرار، ولن يكونوا أجندات خارجية أو للفئوية الضيقة».

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الدبيبة: إرادة الشعب فوق السياسيين والأحزاب والإرداة الدولية

وتابع في ثالثة رسائله: «الظروف أثبتت أن إرادة الشعب فوق السياسيين.. فوق الأحزاب التي باعت ذممها للخارج واللاهثين وراء السلطة ولو على دماء الليبيين.. وفوق الإرداة الدولية».

وأردف: «أتوجه لليبيين بالكلمات نفسها التي قالها رئيس الوزراء الأسبق عبدالحميد البكش في هذه المناسبة، التي تعبر عن التضامن والتآخي، أن يكون المواطنين جميعهم جيشا واحدا كيفما كانت ظروفهم وأعمارهم من المدينة إلى القبيلة إلى القرى والأرياف والواحات الجميلة.. أن يكونوا صفا واحدا».

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور المجلس الرئاسي، ممثلا في رئيسه محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

كما شارك في الاحتفالية العسكرية كل من رئيس المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، وقادة الأركان والأسلحة، وآمري المناطق العسكرية للجيش الليبي.