  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يوجه ثلاث رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 08:00 مساء
الدبيبة يوجه ثلاث رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي (فيديو)
عبدالحميد الدبيبة يتحدث في كلمة احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ثلاث رسائل خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في الكملة التي بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»: «إنني أريد أن أوجه عبركم رسائل واضحة لا لبس فيها، أولا: أقول للجميع في الداخل والخارج زمن الحرب قد ولى بلا رجعة، ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه الليبي مرة أخرى أبدا».

الدبيبة: لن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى
ولفت إلى أن «فوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء، ولن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى، وسنصرف أموال الشعب على التنمية والمشاريع والمنح وبناء الجيش وعلى الشباب وربات البيوت والأمهات والمتقاعدين».

الدبيبة: أبناء المؤسسة العسكرية لن يكونوا أجندات خارجية
أما الرسالة الثانية، بحسب الدبيبة، فهي أن «معركة البناء والاستقرار هي المعركة الأساسية اليوم التي نبذل فيها جهدنا، ونتحمل فيها كل شيء، وأبناء المؤسسة العسكرية هم نواة هذا الاستقرار، ولن يكونوا أجندات خارجية أو للفئوية الضيقة».

- الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي

الدبيبة: إرادة الشعب فوق السياسيين والأحزاب والإرداة الدولية
وتابع في ثالثة رسائله: «الظروف أثبتت أن إرادة الشعب فوق السياسيين.. فوق الأحزاب التي باعت ذممها للخارج واللاهثين وراء السلطة ولو على دماء الليبيين.. وفوق الإرداة الدولية».

وأردف: «أتوجه لليبيين بالكلمات نفسها التي قالها رئيس الوزراء الأسبق عبدالحميد البكش في هذه المناسبة، التي تعبر عن التضامن والتآخي، أن يكون المواطنين جميعهم جيشا واحدا كيفما كانت ظروفهم وأعمارهم من المدينة إلى القبيلة إلى القرى والأرياف والواحات الجميلة.. أن يكونوا صفا واحدا».

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور المجلس الرئاسي، ممثلا في رئيسه محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

كما شارك في الاحتفالية العسكرية كل من رئيس المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، وقادة الأركان والأسلحة، وآمري المناطق العسكرية للجيش الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)

رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)
الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا
تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية

تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»

السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»
120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر

120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر
تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل

تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل
مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك

مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة

عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه ثلاث رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي (فيديو)
الدبيبة يوجه ثلاث رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي ...
المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لبناء جيش قوي بعيدا عن الجهوية والفئوية (فيديو)
المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لبناء جيش قوي بعيدا عن الجهوية ...
الشركة العامة للكهرباء تعتذر عن قطع التيار.. وتطلق خطة لتحديث البنية التحتية للشبكة
الشركة العامة للكهرباء تعتذر عن قطع التيار.. وتطلق خطة لتحديث ...
شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش الليبي
شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش الليبي
قلق من الخيار العسكري.. توافق جزائري - أميركي حول الحل السلمي لأزمتي ليبيا والنيجر
قلق من الخيار العسكري.. توافق جزائري - أميركي حول الحل السلمي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
مدير تصدير إلى قناة «الوسط»: قرار تنظيم استيراد السلع يظلم صغار التجار (فيديو)
مدير تصدير إلى قناة «الوسط»: قرار تنظيم استيراد السلع يظلم ......
تواصل انقطاع الكهرباء في سرت
تواصل انقطاع الكهرباء في سرت...
في الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش.. حفتر يثني على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وانضباط وحداتها
في الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش.. حفتر يثني على دور رئاسة أركان......
قلق من الخيار العسكري.. توافق جزائري - أميركي حول الحل السلمي لأزمتي ليبيا والنيجر
قلق من الخيار العسكري.. توافق جزائري - أميركي حول الحل ......
شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش الليبي
شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش ......
المزيد