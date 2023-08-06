الدبيبة يفتتح أول مرفق حكومي بمنطقة الكراريم في مصراتة منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع أهالي منطقة الكراريم ببلدية مصراتة، المركز الصحي الكراريم، بينما أشارت منصة «حكومتنا» إلى أنه «أول مرفق حكومي يعاد افتتاحه في المنطقة منذ العام 2011».

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المركز الصحي الكراريم يضم عيادات في تخصصات: الباطنة والنساء ومتابعة الحمل والأطفال والأسنان والجلدية، بالإضافة إلى مختبر طبي، ويعتبر المركز أول مرفق حكومي يفتتح في المنطقة ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

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والتقى الدبيبة على هامش حفل الافتتاح مع أعيان وأهالي منطقة الكراريم، للاستماع إلى مطالبهم؛ حيث وجَّه كافة الأجهزة الخدمية بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات إلى أهالي المنطقة.

وحضر مراسم افتتاح المرفق الصحي كل من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ومسؤول ملف الصحة ببلدية مصراتة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية مصراتة ورئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة.

الدبيبة خلال حضوره افتتاح المركز الصحي الكراريم في مصراتة، الأحد 6 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال حضوره افتتاح المركز الصحي الكراريم في مصراتة، الأحد 6 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال حضوره افتتاح المركز الصحي الكراريم في مصراتة، الأحد 6 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال حضوره افتتاح المركز الصحي الكراريم في مصراتة، الأحد 6 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال حضوره افتتاح المركز الصحي الكراريم في مصراتة، الأحد 6 أغسطس 2023. (حكومتنا)