النهر الصناعي: اعتداءان على خط أبوزيان - الرحيبات خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض خط نقل المياه الرئيسي أبوزيان – الرحيبات للاعتداء للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، وقعت الأولى في مدينة الأصابعة والثانية في منطقة العوينية، على ما أعلن، اليوم الجمعة، جهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي.

وأوضح الجهاز في بيان، إن الاعتداء الأول في مدينة الأصابعة تسبب في إيقاف الضخ، فيما تمثل الاعتداء الثاني بمنطقة العوينية في سرقة صمام هواء وتوصيل وصلات غير شرعية، علما بأنه سبق وأن سرق هذا الصمام وجرى استبداله بأخر جديد.

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وتسبب ذلك، وغف البيان، في قفل صمام العزل رقم «3 » على الخط الرئيسي، وتخفيض التدفق على المناطق الأخرى قبل صمام العزل.

النهر الصناعي يحذر من تكرار الاعتداءات

وحذر جهاز النهر الصناعي من تكرار الاعتداءات على مكوناته، وقال إن «هذه الأعمال الاجرامية غير المسؤولة يترتب عليها مشاكل فنية خطيرة تهدد الإمداد المائي لمناطق الجبل».

وأهاب الجهاز بالجهات المسؤولة بهذه المناطق التعاون لردع مرتكبي هذه الاعتداءات.

وتسبب اعتداء مماثل في انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، الشهر الماضي، ما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

لقطة تظهر الاعتداء على خط أبوزيان - الرحيبات، 4 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)

لقطة تظهر الاعتداء على خط أبوزيان - الرحيبات، 4 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)