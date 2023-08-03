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تونس تنفي «طرد» مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:51 مساء
تونس تنفي «طرد» مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس بتاريخ 11 مايو 2023 (أ ف ب)
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نفت السلطات التونسية، الخميس، ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن «عمليات طرد» مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقًا والجزائر غربًا.

وقال وزير الداخلية كمال الفقي إن «ما جرى نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، خاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1أغسطس 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة»، وفق ما نقل بيان رسمي عن تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء التونسية «وات».

وأول أمس قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرحان حق: «نحن قلقون جدًا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا محاصرين في ظروف قاسية، فيما تقل فرص حصولهم على طعام وماء».

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العثور على 24 جثة في الصحراء الليبية
ونقلت «فرانس برس» عن مصادر مصادر إنسانية في طرابلس، قولها اليوم الخميس، إنه جرى العثور على 24 جثة بعضها لنساء وأطفال في الصحراء الليبية منذ مطلع يوليو.

لكن وزير الداخلية التونسي قال إن «الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة»، داعيًا إلى «التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية».

وتابع إن قوات الأمن «لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية»، موضحًا أنه «جرى إنقاذ 15327 مهاجرًا غير نظامي» غالبيتهم من دول جنوب الصحراء منذ مطلع 2023 وحتى نهاية يوليو.

كمال الفقي: تونس غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها
وأضاف أنه «يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي»، وأن «الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية»، مشددًا على «احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى التعاون مع منظمات من بينها الهلال الأحمر التونسي لمساعدة المهاجرين.

وأرفقت الوزارة بيانها بصور، لم تحدد تاريخها أو مكان التقاطها، تظهر قيام الحرس الوطني والهلال الأحمر بتوزيع الماء والطعام على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء.

وبعد مقتل مواطن تونسي في 3 يوليو في مدينة صفاقس (وسط شرق) أثناء عراك مع مهاجرين غير نظاميين، تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، إن قوات الأمن التونسية «طردت» ما لا يقل عن 1200 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى إلى مناطق نائية على الحدود الجزائرية والليبية.

وتولى الهلال الأحمر التونسي في 12 يوليو إيواء حوالى 630 مهاجرًا وجدوا في منطقة رأس جدير الفاصلة بين تونس وليبيا، كما اعتنى بنحو 200 آخرين عثر عليهم عند الحدود الجزائرية، وفق منظمات غير حكومية من بينها «هيومن رايتس ووتش».

شهادات مهاجرين عالقين في رأس جدير.. وليبيا تساعدهم
لكن في الأسابيع التالية، وثّقت الكثير من وسائل الإعلام ومن بينها وكالة «فرانس برس» شهادات مهاجرين وحرس حدود ليبيين ومنظمات غير حكومية تفيد أن 350 مهاجرا (من بينهم 12 امرأة حامل و65 طفلاً) لا يزالون عالقين في رأس جدير.

كذلك، يتدفق مئات المهاجرين من تونس إلى ليبيا عبر منطقة العسّة الواقعة داخل الحدود الليبية على بعد 40 كيلومترًا جنوب رأس جدير. ويهيم هؤلاء في الصحراء بدون طعام وماء حتى يأتي حرس الحدود الليبيون لمساعدتهم، حسبما أفاد فريق من وكالة فرانس برس زار المنطقة الأحد الماضي.

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