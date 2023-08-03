باتيلي: بحثت مع المشري سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة «6+6».

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الخميس، في طرابلس، حيث جدد باتيلي التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في الوساطة للتوصل إلى تسوية سياسية فيما يتعلق بالإطار الانتخابي والقضايا الخلافية الأخرى لتمكين البلاد من المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مناقشة خارطة الطريق

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى تناول اللقاء أيضاً «مقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى استجابة تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «تأسيساً على نتائج أعمال لجنة (6+6)».

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ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء باتيلي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة، وخلاله دعا المبعوث الأممي إلى التركيز على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة» على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة «6+6»، فيما جدد عقيلة المطالبة «بتشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي».