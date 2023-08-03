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بعد عقيلة.. باتيلي يبحث مع المشري مقترح خارطة طريق القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 12:09 مساء
بعد عقيلة.. باتيلي يبحث مع المشري مقترح خارطة طريق القوانين الانتخابية
من لقاء المشري وباتيلي، 3 أغسطس 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
alwasat radio

قال مجلس الأعلى للدولة إن رئيس المجلس خالد المشري بحث مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، «نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)»، و«مقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، وذلك بعد يوم واحد من لقاء باتيلي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة.

وحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة، فقد بحث لقاء المشري وباتيلي في طرابلس «تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى استجابة تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة (6+6)». ووفق البيان فقد «تطرق الاجتماع إلى مقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

وخلال لقاء رئيس مجلس النواب مع المبعوث الأممي أمس الأربعاء، أكد الأخير «أهمية التركيز على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة» على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة (6+6) ليكون قابلاً للتنفيذ».

عقيلة يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
وخلال اللقاء نفسه، جدد عقيلة المطالبة «بتشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي»، داعيًا إلى «أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية».

- باتيلي يؤكد لعقيلة أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني المقدم من «6+6» 
- في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
- باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية

وجاءت تلك المقابلة بعد أيام من تصاعد الانتقادات وتبادل الاتهامات بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

من لقاء المشري وباتيلي، 3 أغسطس 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
من لقاء المشري وباتيلي، 3 أغسطس 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
من لقاء المشري وباتيلي، 3 أغسطس 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
من لقاء المشري وباتيلي، 3 أغسطس 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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