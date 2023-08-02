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لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات تدعم مقترحات 3 وزارات بشأن عملية الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 04:55 مساء
لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات تدعم مقترحات 3 وزارات بشأن عملية الاقتراع
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكدت اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، دعمها للمقترحات المقدمة من وزارات الخارجية والداخلية والشباب بشأن عملية التجهيز وتنفيذ عملية الاقتراع التي ينتظرها الليبيون.

وعقدت اللجنة الوزارية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات والمقترحات المعروضة لعمل اللجنة، والخطوات المتخذة لإنجاز الاستعلام الوطني الإلكتروني عبر منصة ليبيا للديمقراطية الرقمية، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا».

مقترحات وزارية بشأن الانتخابات
وأضافت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللجنة أكدت على توفير بيئة نزيهة وشفافة لمراقبة عمل ونتائج هذه الاستعلامات من خلال لجان علمية وأكاديمية مختصة، وتابعت مقترح وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن عقد الصالون السياسي، ومقترح وزارة الشباب حول توعية ومشاركة الشباب من أجل الانخراط في العملية الانتخابية، ومقترح وزارة الداخلية لإقامة ورش عمل عن الأمن الانتخابي، وإقامة ندوات علمية عن تحديث ومعالجة البيانات والإجراءات المتعلقة بقاعدة بيانات الانتخابات.

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وأكدت اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، دعمها هذه المقترحات التي ستسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم وتنفيذ الانتخابات.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في شهر يوليو من العام 2021 قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم ورفع مستوى الوعي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
اجتماع اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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