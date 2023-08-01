أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 1 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار مقارنة بـ5.15 دينار أمس الإثنين، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

أما متوسط سعر صرف اليورو فقد سجل 5.60 دينار، مقارنة بـ5.62 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار وهو السعر المسجل أمس.

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واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.