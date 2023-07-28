وفد أمني إيطالي في طرابلس لبحث ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الخميس وفد من وزارة الداخلية الايطالية برئاسة مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود، للمشاركة في اجتماع فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بالأمن.

وعقب وصوله، عقد فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة عن الجانب الليبي، ومدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود عن الجانب الإيطالي، بحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

خلال هذا الاجتماع الذى حضره مسؤولي وزارتي الداخلية ورؤساء حرس الحدود وخفر السواحل بوزارتي الدفاع مناقشة ملفات تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، ووضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب، وتزويد الجانب الليبي بالإمكانيات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.

- «يورو نيوز»: «مسار روما» لن يكون الحل السحري لمعالجة أزمة الهجرة من ليبيا

- منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة

- بمشاركة ليبيا.. قمة الهجرة والتنمية في روما تضع أطر صندوق للتصدي لتدفق المهاجرين

وأوضح البيان أن المجتمعون اعتمدوا محضر الاجتماع الأول للفريق المشترك الموقع في روما بتاريخ 21 فبراير الماضي.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مؤتمر دولي عقد في روما قبل أيام، لمواجهة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، بالأخص من ليبيا وتونس، في مسعى أوروبي جديد، لمواجهة الأزمة عبر نقل ضوابط إدارة الهجرة إلى بلدان ثالثة، وهي بلدان جنوب البحر المتوسط.

فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن يعقد اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن يعقد اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن يعقد اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن يعقد اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن يعقد اجتماعه الثاني في العاصمة طرابلس، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)