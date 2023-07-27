النيابة العامة تعلن عن إجراءات لدعم مختبرات الأغذية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن إجراءات لدعم مختبرات تحليل المواد الغذائية، وتزويدها بالأجهزة التي تكفل سلامة ما يُعرض من غذاء.

جاء ذلك خلال اجتمع عقده النائب العام المستشار الصديق الصور مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومسؤول الرقابة الداخلية، ومدير إدارة الرقابة على الأغذية في المركز، لبحث نتائج تنفيذ مخطط صيانة مقوم صحة المجتمع، وحماية أفراده من عوامل، ومسببات التلوث الغذائي، بحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

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إعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت وتفعيل آلية تتبع البضائع

وأضاف أن الاجتماع تناول تقويم نشاط معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد، وتنسيق مد المختبرات بالمحاليل التشغيلية، حيث انتهى المجتمعون إلى إجراء مقترح تشكيل لجنة إدارية تتولى مهمة الانتقال إلى أماكن المختبرات، وتزويدها بالأجهزة التي تكفل سلامة ما يعرض من غذاء.

وتابع البيان أن الاجتماع انتهى إلى مشاركة مجلس الوزراء في رؤية إنشاء مختبر مرجعي، بالتزامن مع إعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت، وتحييد العقبات الحائلة دون تفعيل آلية تتبع البضائع.

النائب العام المستشار الصديق الصور يعقد اجتماعا مع مسؤولي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس 27 يوليو 2023 (مكتب النائب العام)