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«حكومتنا»: تسمية محمد أبوحلقة مديرا لمركز الاتصال الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 02:15 مساء
«حكومتنا»: تسمية محمد أبوحلقة مديرا لمركز الاتصال الحكومي
محمد أبوحلقة. (حكومتنا)
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أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، قرارًا بتسمية محمد جمعة أبوحلقة مديرًا عامًا لمركز الاتصال الحكومي.

وقالت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة إن القرار حمل الرقم «414» لسنة 2023، دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

وفي يونيو العام 2022، وفق مجلس وزراء حكومة الوحدة على إنشاء مركز الاتصال الحكومي كواجهة إعلامية موحدة للتواصل المباشر مع مؤسسات الدولة والمواطنين.

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حكومة الوحدة: الاتفاق على تأسيس شبكة الاتصال الحكومي

كيف تأسس مركز الاتصال الحكومي؟
وجرى تأسيس المركز بعد نحو عام من اتفاق المشاركين في الاجتماع الأول لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية،وليد اللافي، مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء، على ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي.

وقالت الحكومة في بيان آنذاك، إن الشبكة تهدف إلى «تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة».

في حين قدم اللافي خلال الاجتماع عرضًا مرئيًّا تناول مفهوم الاتصال الحكومي، ومراحل تأسيسه، وبرنامج رفع القدرات، ومنصة «حكومتنا» الإلكترونية، وشدد على أهمية التنسيق بين المكاتب الإعلامية، معتبرًا أن «حسن التواصل» مع المواطنين من واجبات الحكومة.

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