عين زارة.. ضبط سيارات «الركوبة العامة» ذات اللون الأسود والأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، استمرار قسم مرور عين زارة بضبط سيارات الركوبة العامة، التي لا تزال بالطلاء السابق الأسود والأبيض، وإلزامها بتغيير الطلاء إلى اللون الأصفر.

وأضاف منشور لمديرية الأمن على «فيسبوك»، أن ذلك «يأتي في إطار مساهمة وزارة الداخلية في بناء الدولة، والنهوض بها والتقيد بالمنظر والمظهر العام المتعلق بالسير على الطرقات العامة».

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وفي مارس 2019، أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني قرارًا رقم 446 لسنة 2019 باستبدال ألوان سيارات الركوبة العامة من اللونين الأبيض والأسود إلى اللون الأصفر بالكامل، وذلك في قرار قالت الوزارة إنه ضمن خطة التطوير والارتقاء بالذوق العام.

جانب من السيارات المضبوطة لدى قسم مرور عين زارة، الأحد 23 يوليو 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من السيارات المضبوطة لدى قسم مرور عين زارة، الأحد 23 يوليو 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من السيارات المضبوطة لدى قسم مرور عين زارة، الأحد 23 يوليو 2023 (مديرية أمن طرابلس)