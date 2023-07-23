المشري يبحث مع وفد مجلس الدولة نتائج مؤتمر المصالحة في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع وفد لجنة المصالحة التابعة للمجلس، وذلك لمناقشة مؤتمر المصالحة الذي عُقِد في العاصمة الكونغولية برازافيل قبل أيام.

وتناول اللقاء نتائج مشاركة لجنة المصالحة التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مؤتمر المصالحة الذي عقد في الكونغو والخطوات المتخذة من قبل اللجنة للإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع، والتجهيز لملتقى المصالحة داخل ليبيا، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

انطلاق اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية في الكونغو

واستضافت الكونغو برازافيل يومي الخميس والجمعة، أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، بمشاركة رئيس الكونغو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وممثلين عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بالأزمة الليبية.

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ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في كلمته خلال الاجتماع، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي، وقال إن المصالحة التي «تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل».

واعتبر وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، أن «الكرة في ملعب الليبيين»، إذ رأى في «الترحيب الحار الذي يتلقاه في كل مرة دليلًا على الثقة التي جرى منحها لرئيس الدولة الكونغولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي»، وذلك بعد استقباله في عدة مناسبات من قبل القادة الليبيين.