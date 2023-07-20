في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 400 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يلاحق تطورات الأزمة الليبية، وعنوانه «أسبوع خلط الأوراق.. والملف الليبي (الرحال) بين الشمال والجنوب.. المصالحة في برازافيل والعسكر في باريس».

ويرصد الموضوع كيف طار الملف الليبي شمالاً وجنوباً ليحط هذه المرة في الكونغو برازافيل، تحت عنوان «المصالحة الوطنية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي»، ثم في العاصمة الفرنسية باريس التي استضافت قيادات عسكرية ممثلة في رئيسي الأركان محمد الحداد، وعبدالرزاق الناظوري، وأعضاء لجنة «5+5».

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وفي الصفحة الثالثة نطالع تفاصيل حوار أجرته «الوسط» مع وزير خارجية مصر السابق، وجاء تحت عدة عناوين منها عنوان «نبيل فهمي: ليس المطلوب أن يكون هناك غالب أو مغلوب وقد يكون الحل (فيدرالياً) في ليبيا». وقال الوزير المصري «يجب أن يفخر كل ليبي بهويته قبل أن يتحدث عن شرق وغرب وجنوب»

تفاقم أزمة المهاجرين في ليبيا

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «صمت رسمي.. وشهادات لهاربين من العنف تفاقم أزمة المهاجرين بوصول الفارين من حرب السودان». وأيضا نقرأ تقريراً بعنوان «بعثات دبلوماسية تغادر تونس باتجاه طرابلس».

ونطالع في الصفحة الخامسة تحقيقاً مصوراً حول المخدرات في ليبيا وجاء بعنوان «بوابات الجحيم.. هل تتحول ليبيا إلى مركز إقليمي للمخدرات؟» فيما يوضح العقيد وليد قنيجيوة أن «الحشيش وعقاقير الهلوسة والكوكايين الأكثر انتشاراً».

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تحذير أممي للعالم: استعدوا للأصعب

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير رئيسي عنوانه «الأمم المتحدة تحذر العالم من موجات حر أكثر شدة: استعدوا للأصعب».

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعاً عنوانه «كيف ستسهم اتفاقية ضبط الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في حل الأزمة؟»

3 مكاسب اقتصادية لليبيين من حرب أوكرانيا

وإلى الاقتصاد ونطالع في صفحة الثامنة موضوعات، منها تقرير يستند إلى تقارير معاهد غربية بعنوان «3 مكاسب اقتصادية لليبيين من حرب أوكرانيا».

ونقرأ في الصفحة التاسعة موضوعاً عن قضية الأموال الليبية المجمدة وجاء بعنوان «دفاع الأمير البلجيكي يتحدث عن أدلة جديدة لصالحه».

المعرفة الاستعمارية.. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة وتتصدرها تغطية ندوة نظمها المركز الليبي للمحفوظات، وجاءت بعنوان «المعرفة الاستعمارية.. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها».

ويتصدر صفحة الفن تقرير بعنوان «نجاح هشتاغ إلغاء حفل ترافيس.. الموسيقيين المصرية تحسم الجدل وتمنع حفل سكوت في الأهرامات».

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الطائرة الليبية تصلح ما أفسدته كرة القدم

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعاً رئيسياً بعنوان «سلة الأهلي بنغازي.. بطل استثنائي في النسخة 46».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر موضوع يحتفي بفوز منتخب ليبيا بذهبية الكرة الطائرة في البطولة العربية، وجاء تحت عنوان «الطائرة الليبية تصلح في الجزائر ما أفسدته الكرة في تونس»