الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني، إن ليبيا تحتاج إلى شراكة حقيقية ودعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد ليبيا في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الزيداني، في كلمة له، أن ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين انطلاق برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات، أبرزها خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى إنجازها العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات كالطرق وإمدادات المياه والبنية التحتية وغيرها.

- الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023

وأشار وزير التخطيط إلى أن ليبيا وقعت مع بعثة الأمم المتحدة إطار التعاون في التنمية المستدامة (2023 - 2025)، الذي طابق بين مشروعات التنمية المحلية مع البرامج القطرية للمنظمات الدولية.

يشار إلى أن ليبيا ستقدم عن طريق لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تقريرها الطوعي الثاني في العام القادم 2024.