  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 07:39 مساء
الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023
غانيون متحدثة إلى جانب باتيلي خلال اللقاء رفيع المستوى حول إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا، الخميس 13 يوليو 2023. (البعثة الأممية)
alwasat radio

قالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال العام 2023، مشيدة بتعاون الحكومة الليبية والشركاء الدوليين مع الوكالات الأممية بالخصوص.

جاء ذلك على لسان نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، في كلمتها خلال لقاء رفيع المستوى جرى تنظيمه بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023 في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في ليبيا والشركاء الدوليين.

أهداف إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في البيان، إن اللقاء رفيع المستوى «خُصص لمشاركة آخر مستجدات إطار التعاون، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الالتزامات المالية، ولا سيما من قبل الحكومة الليبية، لدعم العمل على التنمية المستدامة في ليبيا».

وأوضحت البعثة أن «إطار التعاون الذي جاء ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد ومع الشركاء الدوليين، ووقعته الحكومة، يهدف إلى إرساء الأولويات ومعالجة أوجه القصور في الجهود الوطنية الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030».

إنجازات إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا
وأضافت البعثة أنه بعد الأشهر الستة الأولى من الشروع في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، جرى «توفير 143 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 252 مليون دولار، مع تخصيص القدر الأكبر منه للمشاريع التي تنفذ تحت ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، والسلام، والحكم الرشيد».

- باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا بتنظيم انتخابات شاملة
- الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا

واعتبرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أن «إطار التعاون هو وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية جميع الناس في ليبيا»، داعية إلى «توفير مزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت ركائز التغير المناخي، والبيئة والمياه، نظرا للمخاطر المستقبلية المحدقة بازدهار ليبيا في حال عدم معالجة هذه المجالات في الوقت الحالي».

ترحيب أممي بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون
وأوضحت غانيون أن «هناك حاجة إلى 108 ملايين دولار كتمويل إضافي يحتاجه تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال عام 2023»، مرحبة «بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون من خلال اتفاقيات التمويل المشترك، وحثت السلطات الليبية على «توفير المزيد من الموارد المالية لأولويات البرمجة الاستراتيجية المشتركة ضمن إطار التعاون، بالنظر إلى كون ليبيا مصنفة ضمن الدول ذات دخلٍ من متوسط إلى عال».

إنجازات الوكالات الأممية في ليبيا
وأصدرت الأمم المتحدة في ليبيا في يونيو 2023، تقرير النتائج القُطري لعام 2022 لتسليط الضوء على كيفية مساهمة 16 وكالة وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الدعم في تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامين للجميع في شتى أنحاء ليبيا من خلال 108 مشاريع بميزانية إجمالية قدرها 163.5 مليون دولار.

وشملت تلك المشاريع دعم تعزيز وظائف الحوكمة الأساسية، واستعادة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الحفاظ عليها لفائدة 60٪ من السكان، وتحسين الفرص الاقتصادية لفائدة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان البعثة الأممية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم

سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحالة 40 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال يوم واحد
إحالة 40 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال يوم واحد
وزارة النفط «قلقة» حيال غلق بعض الحقول.. وتحذر من «تبعات جسيمة»
وزارة النفط «قلقة» حيال غلق بعض الحقول.. وتحذر من «تبعات جسيمة»
«الكهرباء»: شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف
«الكهرباء»: شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف
باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا بتنظيم انتخابات شاملة
باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا...
الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023
الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
تطورات جديدة في قضية النزاع مع الأمير لوران.. واستغراب من استدعاء السفير الليبي إلى القصر
تطورات جديدة في قضية النزاع مع الأمير لوران.. واستغراب من ......
نقابة الصحفيين التونسيين تندد باحتجاز جهاز الردع مصور صحفي دون توضيح الأسباب
نقابة الصحفيين التونسيين تندد باحتجاز جهاز الردع مصور صحفي ......
أونماخت: انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم بطرابلس
أونماخت: انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم ......
الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023
الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل ......
باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا بتنظيم انتخابات شاملة
باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا ......
المزيد