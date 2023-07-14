الأمم المتحدة بحاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة لتمويل إضافي لتنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا خلال العام 2023، مشيدة بتعاون الحكومة الليبية والشركاء الدوليين مع الوكالات الأممية بالخصوص.

جاء ذلك على لسان نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، في كلمتها خلال لقاء رفيع المستوى جرى تنظيمه بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023 في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في ليبيا والشركاء الدوليين.

أهداف إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في البيان، إن اللقاء رفيع المستوى «خُصص لمشاركة آخر مستجدات إطار التعاون، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الالتزامات المالية، ولا سيما من قبل الحكومة الليبية، لدعم العمل على التنمية المستدامة في ليبيا».

وأوضحت البعثة أن «إطار التعاون الذي جاء ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد ومع الشركاء الدوليين، ووقعته الحكومة، يهدف إلى إرساء الأولويات ومعالجة أوجه القصور في الجهود الوطنية الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030».

إنجازات إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا

وأضافت البعثة أنه بعد الأشهر الستة الأولى من الشروع في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، جرى «توفير 143 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 252 مليون دولار، مع تخصيص القدر الأكبر منه للمشاريع التي تنفذ تحت ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، والسلام، والحكم الرشيد».

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واعتبرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أن «إطار التعاون هو وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية جميع الناس في ليبيا»، داعية إلى «توفير مزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت ركائز التغير المناخي، والبيئة والمياه، نظرا للمخاطر المستقبلية المحدقة بازدهار ليبيا في حال عدم معالجة هذه المجالات في الوقت الحالي».

ترحيب أممي بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون

وأوضحت غانيون أن «هناك حاجة إلى 108 ملايين دولار كتمويل إضافي يحتاجه تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال عام 2023»، مرحبة «بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون من خلال اتفاقيات التمويل المشترك، وحثت السلطات الليبية على «توفير المزيد من الموارد المالية لأولويات البرمجة الاستراتيجية المشتركة ضمن إطار التعاون، بالنظر إلى كون ليبيا مصنفة ضمن الدول ذات دخلٍ من متوسط إلى عال».

إنجازات الوكالات الأممية في ليبيا

وأصدرت الأمم المتحدة في ليبيا في يونيو 2023، تقرير النتائج القُطري لعام 2022 لتسليط الضوء على كيفية مساهمة 16 وكالة وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الدعم في تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامين للجميع في شتى أنحاء ليبيا من خلال 108 مشاريع بميزانية إجمالية قدرها 163.5 مليون دولار.

وشملت تلك المشاريع دعم تعزيز وظائف الحوكمة الأساسية، واستعادة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الحفاظ عليها لفائدة 60٪ من السكان، وتحسين الفرص الاقتصادية لفائدة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان البعثة الأممية.