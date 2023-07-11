السفير الإيطالي يتفقد مشاركة بلاده في معرض ليبيا الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، الشركات الإيطالية المشاركة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، مؤكدا دعم السفارة الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق الليبية «المهمة».

وقال ألبريني: «بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية وقنصليتنا العامة في بنغازي، نعتزم الإسهام أكثر في تحسين مناخ الأعمال في ليبيا، مما يسمح لشركاتنا باغتنام كل فرصة، وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لليبيا، فهي دولة مجاورة وصديقة، وتربطها علاقات تاريخية قوية بإيطاليا»، حسب تصريح على هامش الزيارة، أمس الإثنين، نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

نمو الصادرات الإيطالية إلى ليبيا خلال العام الجاري

نما إجمالي صادرات إيطاليا إلى ليبيا 14.67% في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

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وقد زادت صادرات الزراعة والأسماك والمنتجات الحرجية 72%، والمستحضرات النباتية (المعلبات) والفواكه 18.9%، والكاكاو ومستحضراته 38.2%، والحليب ومشتقاته 23.1%، والحبوب 4.3%، والبن 11.17%، والمنتجات الغذائية 50.7%.