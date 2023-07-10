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انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 12:25 صباحا
انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس
النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الوقتة حسين القطراني يفتتح معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس، الأحد 9 يوليو 2023 (وال)
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انطلقت بمعرض طرابلس الدولي، مساء اليوم الأحد، فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها.

وشهد المعرض، الذي افتتحه النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الوقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني- مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الزراعية المحلية والدولية، من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية.

وجرى تخصيص أجنحة خاصة للشركات المصنعة للأسمدة الزراعية والمعدات الزراعية المتطورة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذه الصناعة، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

- الأحد.. انطلاق معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس

كما جرى تخصيص جزء آخر من المعرض للمنتجات الغذائية المحلية، بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد الزراعي في البلاد، حيث من المتوقع أن يساهم المعرض في تعزيز القطاع الزراعي في ليبيا، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي يشارك فيه عارضون من دول عربية وأجنبية، استعراض إمكانات صناعة التنمية الزراعية والحيوانية في ليبيا، وتوفير فرصة فريدة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها لمجموعة واسعة من المعنيين، واستعراض نماذج النجاح المحلية والدولية لخدمة القطاع الزراعي والحيواني في ليبيا.

ويتناول معرض ليبيا الزراعي 20 مجالاً للعرض، منها تنمية المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، وقطاع تصدير وتجارة السلع الزراعية والحيوانية، والطب البيطري والثروة الحيوانية، وأنظمة التغذية الحيوانية، ومصايد الأسماك والزراعة المائية، والأسمدة والأعلاف الحيوانية، والتكنولوجيا الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة، والمحاصيل البستانية والصوب الزراعية، والآلات والمعدات الزراعية، وأنظمة الري والتسويق والتعبئة، والترويج للمنتجات الزراعية والحيوانية.

وتمتد فعاليات المعرض على مدى 4 أيام تقدم خلالها عروض تعريفية وورش عمل لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متنوعة مثل الزراعة العضوية، والري المستدام، وتكنولوجيا المحاصيل الحديثة إضافة إلى العروض التقديمية للمنتجات الزراعية والخدمات التي يقدمها المشاركون في المعرض.

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